Путин поздравил коллектив фонда «Круг добра» с пятилетием

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с пятилетием фонда “Круг добра”… Вы занимаетесь благородным и очень нужным делом — оказываете медицинскую помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, обеспечиваете их необходимыми лекарственными препаратами и техническими средствами реабилитации. Тысячи юных пациентов в разных регионах нашей страны искренне благодарны вам за неизменное внимание, заботу и поддержку», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.