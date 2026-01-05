Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский губернатор подписал указ о круглогодичном призыве

Призывные комиссии региона будут работать в течение года.

Источник: Комсомольская правда

Призывные комиссии Воронежской области начинают круглогодичную работу. Указ о переходе на новый режим подписал губернатор Александр Гусев. Документ опубликован на портале правовых актов еще в конце декабря, сообщает интернет-газета «Новости Воронежа».

Теперь военнообязанные воронежцы будут проходить медицинские комиссии и профессиональный психологический отбор в течение всего года. Однако сроки отправки призывников к местам службы сохранятся прежними: — с 1 апреля по 15 июля — с 1 октября по 31 декабря.

Напомним, аналогичный указ о круглогодичном призыве в конце декабря подписал президент России Владимир Путин. Документ вступил в силу с 1 января 2026 года.