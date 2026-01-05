Воронежский губернатор подписал указ о круглогодичном призыве

Теперь военнообязанные воронежцы будут проходить медицинские комиссии и профессиональный психологический отбор в течение всего года. Однако сроки отправки призывников к местам службы сохранятся прежними: — с 1 апреля по 15 июля — с 1 октября по 31 декабря.