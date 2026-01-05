Экспресс-тест для выявления рака появится в России в течение двух лет

В России появится уникальная тест-система, благодаря которой можно будет быстро определять наличие онкологических заболеваний. Об этом рассказала директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.
По ее данным, лабораторные подразделения организации ведут разработку ферментной тест-системы, предназначенной для оперативного выявления онкологических заболеваний. В ходе исследований были обнаружены уникальные морские микроорганизмы, обладающие высокой эффективностью для экспресс-диагностики рака.
На текущий момент проект находится на стадии доклинических исследований, завершение которых ученые планируют в течение двух лет. Текутьева подчеркнула, что технология биореакторного синтеза указанных ферментов уже создана и отработана.
— На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы, — отметила Текутьева в беседе с ТАСС.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские лекарства, предназначенные для лечения рака крови и опухолей, находятся на финальной стадии разработки. Он уточнил, что российские ученые разработали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.
Также в сентябре Гинцбург отметил, что специалисты готовы начать лечение добровольцев персонализированной вакциной для терапии рака в течение 1−1,5 месяца. По его словам, группы добровольцев, которые будут получать лечение, уже сформированы, а их генетические данные определены.