Экспресс-тест для выявления рака появится в России в течение двух лет

Также в сентябре Гинцбург отметил, что специалисты готовы начать лечение добровольцев персонализированной вакциной для терапии рака в течение 1−1,5 месяца. По его словам, группы добровольцев, которые будут получать лечение, уже сформированы, а их генетические данные определены.