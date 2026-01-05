Ричмонд
Токаев: Путин в Бишкеке показал прием дзюдо, отстояв честь старшего поколения

Президент Казахстана восхитился физической формой лидера России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Туркестан» рассказал, что во время визита в Бишкек президент России Владимир Путин провел прием дзюдо. Это произошло в спарринге с молодым спортсменом. Таким образом глава России отстоял честь старшего поколения, подчеркнул Токаев.

Таким образом казахстанский лидер ответил на вопрос журналиста о спортивных увлечениях коллег из СНГ. Кроме того, Токаев отметил физическую подготовку президентов и лидеров стран.

Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев не пропускает тренировки, лидер Киргизии Садыр Жапаров играет в футбол, премьер-министр Армении Никол Пашинян — велосипедист, А глава Белоруссии Александр Лукашенко — хоккеист, а лидер Таджикистана Эмомали Рахмон закален как воин-моряк.

Напомним, Токаев и Путин посетили Бишкек в ноябре 2025 года для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

