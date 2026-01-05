Стало известно, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего

В первую очередь поднимутся оклады в IT и финансах. В списке — опытные разработчики ПО (284 тыс. руб. в 2025 г.), финансовые аналитики (117 тыс.), дата-сайентисты и ML-инженеры (247 тыс.), а также специалисты по кибербезопасности (90 тыс.), продакт-менеджеры (130 тыс.) и системные инженеры (92 тыс.).
Значительный рост также прогнозируют для ряда рабочих специальностей. Сюда вошли сварщики (178 тыс.), токари высокой квалификации (185 тыс.), водители-дальнобойщики (182 тыс.), крановщики и машинисты спецтехники (142 тыс.).
Замыкают список востребованных профессий инженеры-строители и проектировщики со средней зарплатой 107 тысяч рублей по итогам прошлого года. Таким образом, прибавки получат те, чьи навыки на вес золота как в офисе, так и на производстве.
Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.