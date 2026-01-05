Стало известно, чьи зарплаты в 2026 году вырастут сильнее всего

В первую очередь поднимутся оклады в IT и финансах. В списке — опытные разработчики ПО (284 тыс. руб. в 2025 г.), финансовые аналитики (117 тыс.), дата-сайентисты и ML-инженеры (247 тыс.), а также специалисты по кибербезопасности (90 тыс.), продакт-менеджеры (130 тыс.) и системные инженеры (92 тыс.).