Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается слабый снег и до минус 4.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Слабый снег и понижение температуры воздуха до минус 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Он сохранит в небе над регионом плотные облака, местами пройдёт слабый снег и начнётся постепенное понижение температуры. Температура воздуха в городе минус 2 — минус 4, по области минус 1 — минус 6», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.