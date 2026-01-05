Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Слабый снег и понижение температуры воздуха до минус 4 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Он сохранит в небе над регионом плотные облака, местами пройдёт слабый снег и начнётся постепенное понижение температуры. Температура воздуха в городе минус 2 — минус 4, по области минус 1 — минус 6», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью 4−9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.