Москвичам рассказали о погоде в понедельник

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние периферии циклона, уходящего на северо-восток Европейской России. Он сохранит в небе над регионом плотные облака, местами пройдёт слабый снег и начнётся постепенное понижение температуры. Температура воздуха в городе минус 2 — минус 4, по области минус 1 — минус 6», — написал Леус в своем Telegram-канале.