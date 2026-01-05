Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: «Орешник» не будет находиться на одном месте в Беларуси

Глава Минобороны Беларуси заявил, что комплекс «Орешник» будет перемещаться по районам страны.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны сообщили, что российский ракетный комплекс «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Беларуси, не будет находиться на одном месте, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».

Напомним, перед Новым годом Минобороны показало комплекс «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Беларуси.

В Вооруженных силах России отметили, что ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно, его личный состав слажен, расчеты подготовлены.

— Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов. В них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами, — прокомментировал замкомандира войсковой части ВС России в сюжете.

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что размещение «Орешника» в республике стало реакцией на агрессивные заявления и действия западных стран.

При этом касаемо размещения «Орешника» глава Минобороны отметил, что ракетный комплекс не будет находиться на одном месте, а станет «барражировать по определенным точкам» на территории страны.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше