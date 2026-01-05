Минобороны: «Орешник» не будет находиться на одном месте в Беларуси

В Министерстве обороны сообщили, что российский ракетный комплекс «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Беларуси, не будет находиться на одном месте, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».
Напомним, перед Новым годом Минобороны показало комплекс «Орешник», заступивший на боевое дежурство в Беларуси.
В Вооруженных силах России отметили, что ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно, его личный состав слажен, расчеты подготовлены.
— Мы осваиваем новые районы боевого патрулирования, проводится разведка новых районов. В них проводятся плановые занятия в соответствии с поставленными задачами, — прокомментировал замкомандира войсковой части ВС России в сюжете.
В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркнул, что размещение «Орешника» в республике стало реакцией на агрессивные заявления и действия западных стран.
При этом касаемо размещения «Орешника» глава Минобороны отметил, что ракетный комплекс не будет находиться на одном месте, а станет «барражировать по определенным точкам» на территории страны.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси разместят десяток комплексов «Орешник».