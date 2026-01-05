Россиянин выиграл сто миллионов рублей благодаря Конституции

Россиянин приобрел лотерейный билет в День Конституции и выиграл 100 миллионов.
Житель Липецкой области стал обладателем выигрыша в 100 миллионов рублей в государственной лотерее, приобретя билет 12 декабря, в День Конституции России. Об этом сообщили организаторы розыгрыша.
«Обладатель приза в 100 миллионов из Липецкой области приобрел свой билет, оказавшийся по итогам розыгрыша счастливым, 12 декабря 2025 года», — рассказали в компании «Столото», крупнейшем распространителе государственных лотерей в РФ. Их данные приводит РИА Новости.
Символично, что билет был куплен в государственный праздник — День Конституции. В «Столото» напомнили, что это один из крупнейших призов, разыгранных в этом году. В истории российских лотерей были и более масштабные выигрыши: четыре победителя получили по миллиарду рублей, ещё четыре — по 500 миллионов.