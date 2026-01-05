Россиянин выиграл сто миллионов рублей благодаря Конституции

Символично, что билет был куплен в государственный праздник — День Конституции. В «Столото» напомнили, что это один из крупнейших призов, разыгранных в этом году. В истории российских лотерей были и более масштабные выигрыши: четыре победителя получили по миллиарду рублей, ещё четыре — по 500 миллионов.