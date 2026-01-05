Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался бывший директор БАЭС

Бывший директор Белоярской атомной электростанции Николай Ошканов скончался 4 января, сообщили представители БАЭС в социальных сетях. Ему был 81 год.

Ошканов умер 4 января.

Бывший директор Белоярской атомной электростанции Николай Ошканов скончался 4 января, сообщили представители БАЭС в социальных сетях. Ему был 81 год.

«Ушел из жизни бывший директор Белоярской АЭС Николай Николаевич Ошканов», — следует из поста станции в сообществе «ВКонтакте». Прощание состоится 6 января в 13:30 в храме Покрова Божией Матери, поминальный ужин — в 15:00 в столовой № 3.

Ошканов пришел на станцию в 1972 году и начал карьеру инженером-метрологом. Он прошел путь до главного инженера, а с 2002 по 2010 год возглавлял БАЭС. Под его руководством велось освоение и оптимизация эксплуатации опытно-промышленного энергоблока БН-600 и было обеспечено первое продление расчетного срока службы энергетического реактора на быстрых нейтронах. С 2010 по 2016 годы Ошканов руководил «Проектным офисом БН-К» по созданию первого серийного быстрого реактора БН-1200. Он являлся лауреатом государственной премии в области науки и техники, обладателем отраслевых наград, автором научных работ и патентов, а еще преподавал в Уральском федеральном университете.