Скончался бывший директор БАЭС

Ошканов пришел на станцию в 1972 году и начал карьеру инженером-метрологом. Он прошел путь до главного инженера, а с 2002 по 2010 год возглавлял БАЭС. Под его руководством велось освоение и оптимизация эксплуатации опытно-промышленного энергоблока БН-600 и было обеспечено первое продление расчетного срока службы энергетического реактора на быстрых нейтронах. С 2010 по 2016 годы Ошканов руководил «Проектным офисом БН-К» по созданию первого серийного быстрого реактора БН-1200. Он являлся лауреатом государственной премии в области науки и техники, обладателем отраслевых наград, автором научных работ и патентов, а еще преподавал в Уральском федеральном университете.