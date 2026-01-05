Лукашенко сказал о расширении поддержки гражданам в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о внимании и расширении принципов соцподдержки в стране, сообщила пресс-служба президента.
О главных принципах системы социальной защиты белорусский лидер сказал в День работников социальной защиты. Обратившись к работникам сферы, глава страны назвал их труд настоящим служением людям, требующем высочайшей самоотдачи и душевной щедрости.
При этом Лукашенко обратил внимание на то, что система социальной защиты в Беларуси динамично развивается. Он сказал о внедрении новых цифровых технологий, совершенствовании механизмов оказания помощи, а также расширении программ поддержки белорусов.
И здесь же белорусский президент сказал, что при всем этом неизменным остается главный принцип соцподдержки в стране, заключающийся в индивидуальном подходе и внимании к каждому.
К слову, ранее Минтруда сказало, что 3,5 миллиона белорусов получают пенсии и соцвыплаты.
Между тем ГАИ сказала, что пьяных водителей на дорогах Беларуси стало больше в 2025. И Госавтоинспекция предупредила о новом законе в Беларуси из-за роста одного вида ДТП. Также сказали, сколько транспорта зарегистрировано в Беларуси.