Стало известно, как выглядят самые дорогие камни в мире

Наиболее редкими драгоценными камнями являются кашмирские сапфиры и синие гранаты. Как рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, за ними охотится весь мир.
По словам эксперта, цена драгоценных камней формируется под воздействием нескольких факторов, среди которых — количество и размеры месторождений, а также интенсивность их разработки. По этой причине бриллианты нередко стоят дешевле рубинов, изумрудов и в ряде случаев даже сапфиров.
Хазанов пояснил, что месторождения рубинов, сапфиров и изумрудов встречаются значительно реже, чем кимберлитовые трубки с алмазами, что напрямую отражается на меньших объемах их добычи.
Он также подчеркнул, что существенную роль в ценообразовании играют габариты и масса камня, наличие внутренних дефектов — таких как трещины и пузырьки, характеристики цвета и его оттенков, уровень прозрачности и тип огранки.
В качестве примера Хазанов привел кашмирский сапфир, обладающий васильково-синим шелковистым оттенком за счет микровключений рутила, который оценивается выше, чем насыщенно-синий бирманский аналог. Он добавил, что кашмирские сапфиры давно не добываются, а их исключительная редкость на рынке провоцирует повышенный спрос и фактически охоту за такими камнями.
— То же самое можно сказать про синие гранаты, добываемые на Мадагаскаре, — их нечасто можно увидеть в составе ювелирных украшений, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата добыли на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области. Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными алмазами, найденными в 2025 году.
Кроме того, в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината был добыт образец балтийского самоцвета весом 2,37 килограмма. Это крупнейшая находка с 2021 года. А в августе после шторма жители и гости региона обнаружили на берегу в городе Балтийске россыпи янтаря.