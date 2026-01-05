Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как выглядят самые дорогие камни в мире

Наиболее редкими драгоценными камнями являются кашмирские сапфиры и синие гранаты. Как рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, за ними охотится весь мир.

Наиболее редкими драгоценными камнями являются кашмирские сапфиры и синие гранаты. Как рассказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов, за ними охотится весь мир.

По словам эксперта, цена драгоценных камней формируется под воздействием нескольких факторов, среди которых — количество и размеры месторождений, а также интенсивность их разработки. По этой причине бриллианты нередко стоят дешевле рубинов, изумрудов и в ряде случаев даже сапфиров.

Хазанов пояснил, что месторождения рубинов, сапфиров и изумрудов встречаются значительно реже, чем кимберлитовые трубки с алмазами, что напрямую отражается на меньших объемах их добычи.

Он также подчеркнул, что существенную роль в ценообразовании играют габариты и масса камня, наличие внутренних дефектов — таких как трещины и пузырьки, характеристики цвета и его оттенков, уровень прозрачности и тип огранки.

В качестве примера Хазанов привел кашмирский сапфир, обладающий васильково-синим шелковистым оттенком за счет микровключений рутила, который оценивается выше, чем насыщенно-синий бирманский аналог. Он добавил, что кашмирские сапфиры давно не добываются, а их исключительная редкость на рынке провоцирует повышенный спрос и фактически охоту за такими камнями.

— То же самое можно сказать про синие гранаты, добываемые на Мадагаскаре, — их нечасто можно увидеть в составе ювелирных украшений, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что два уникальных алмаза ювелирного качества весом 55,96 и 135,75 карата добыли на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба в Архангельской области. Эти кристаллы стали третьим и четвертым особо крупными алмазами, найденными в 2025 году.

Кроме того, в Приморском карьере Калининградского янтарного комбината был добыт образец балтийского самоцвета весом 2,37 килограмма. Это крупнейшая находка с 2021 года. А в августе после шторма жители и гости региона обнаружили на берегу в городе Балтийске россыпи янтаря.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше