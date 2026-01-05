Стало известно, как выглядят самые дорогие камни в мире

По словам эксперта, цена драгоценных камней формируется под воздействием нескольких факторов, среди которых — количество и размеры месторождений, а также интенсивность их разработки. По этой причине бриллианты нередко стоят дешевле рубинов, изумрудов и в ряде случаев даже сапфиров.