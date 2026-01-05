Скандал с новогодними фигурами, отключение телевидения и ЧП с фейерверком: 11 главных событий недели в ХМАО

В ХМАО произошло ЧП с фейерверком.
На минувшей неделе в ХМАО произошло несколько жестких избиений, а в автомобиле был найден мертвым известный в Сургуте врач. Также Югра вошла в топ регионов с самым большим выигрышем в новогоднюю лотерею. Однако некоторым не повезло вовсе — в Когалыме фейерверк взорвался у подростка в руках, а в Бюро судмедэкспертизы прошли обыски. Об этих и других важных событиях в округе на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.
Мэрия Нижневартовска снова шокировала югорчан новогодними фигурами.
Жителей поразили неоднозначные арт-объекты в виде снегирей на Рябиновом бульваре. Вартовчане сравнили их с мухами и пучеглазыми инопланетянами. Нижневартовск уже попадал в повестку из-за скандальных снежных городков со Снегурочкой-Халком, уродливым зайцем и Дедом Морозом без лица.
Самый счастливый мэр России креативно поздравил земляков.
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков растер себя снегом, выйдя из парилки, и опубликовал видео на своей странице «ВКонтакте». По словам Маненкова, в его семье походы в баню 1 января стали новогодней традицией, и этот год — не исключение.
Бывшего главного эколога мэрии Нижневартовска выпустили из СИЗО под Новый год.
Речь про Олега Попенко, которому смягчили меру пресечения. Он является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий при скандальной рекультивации полигона за полмиллиарда рублей. Районный суд Ханты-Мансийска сначала продлил ему пребывание в СИЗО до 5 мая. Но окружной в апелляции пересмотрел решение и отправил Попенко под домашний арест до 5 февраля.
Силовики нагрянули в Бюро судмедэкспертизы ХМАО с обысками.
По данным источников URA.RU, выемку документов проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции. Их могли интересовать нарушения, которые Счетная палата Югры нашла после ремонта гаража. На эти цели было выделено полмиллиона рублей.
В Сургуте нашли мертвым известного врача.
В салоне автомобиля был найден мертвым известный в городе врач скорой помощи Юрий Пресняков. На теле обнаружено ножевое ранение. Обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы. В комментариях к посту жители города приносят соболезнования родным и близким погибшего. Многие отзываются о погибшем как о выдающемся враче и высоконравственном человеке.
В ТЦ Сургута толпа зверски избила 16-летнего подростка.
Конфликт произошел в ТРЦ «Сити Молл», несовершеннолетнему потребовалась помощь врачей. По словам очевидцев, к подростку подошла группа агрессивно настроенных сверстников, а после завязался конфликт. Одного из подозреваемых уже задержали, а историей также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
В баре Сургута дебоширы устроили побоище.
Вечером двое дебоширов напали и избили молодых людей за соседним столом. Как сообщили очевидцы, поводом стала тема разговора ребят — нападавшим она не понравилась, и они решили разобраться силой. Устроивших побоище дебоширов отправили в СИЗО, а также завели уголовное дело.
В отеле Когалыма избили гостя.
Драка произошла в ночь с 3 на 4 января. Один из гостей сделал замечание другим отдыхающим за разбитую посуду, но словесная перепалка переросла в избиение. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Полиция уже начала проверку.
Подросток попал в больницу из-за фейерверка.
В Когалыме фейерверк взорвался у подростка в руках. Прокуратура организовала проверку после травмирования ребенка при использовании пиротехники. Ребенок госпитализирован в медучреждение.
ХМАО вошел в топ регионов с самым большим выигрышем в новогоднюю лотерею.
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в список пятнадцати регионов России, где суммарно жители получили самый большой выигрыш в новогоднюю лотерею. Сумма общего приза югорчан превысила 20 миллионов рублей. Один из жителей Югры в Новый год благодаря праздничной лотерее выиграл один миллион рублей.
В ХМАО отключат радио и ТВ.
В городах и районах региона временно будут отключать радио и телевидение с 13 по 29 января. Ежеквартальную телевизионную профилактику проведут на отдельных объектах телерадиосети РТРС на территории Югры. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений.