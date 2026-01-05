Скандал с новогодними фигурами, отключение телевидения и ЧП с фейерверком: 11 главных событий недели в ХМАО

На минувшей неделе в ХМАО произошло несколько жестких избиений, а в автомобиле был найден мертвым известный в Сургуте врач. Также Югра вошла в топ регионов с самым большим выигрышем в новогоднюю лотерею. Однако некоторым не повезло вовсе — в Когалыме фейерверк взорвался у подростка в руках, а в Бюро судмедэкспертизы прошли обыски. Об этих и других важных событиях в округе на неделе с 29 декабря по 4 января — в материале URA.RU.