Полиция сделала заявление из-за нападения дебоширов в отеле ХМАО

Полиция Когалыма (ХМАО) проводит проверку по факту избиения посетителя в местном отеле. Об этом URA.RU сообщили в УМВД Югры.

Полиция проводит проверку по факту избиения посетителя в отеле Когалыма.

«По данному факту ОМВД России по городу Когалыму проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — пояснили в ведомстве.

Также в окружном УМВД сообщили, что информация о неоднократных заявлениях на югорчан, избивших посетителя, не соответствует действительности. Всего в дежурную часть поступало только одно заявление.

Ранее URA.RU писало, что в отеле Когалыма посетителя избили дебоширы за сделанное замечание. Очевидцы рассказали, что мужчину оскорбляли и избивали ногами около семи человек.