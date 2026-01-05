«Ни денег, ни доходов»: Трамп назвал следующую страну после Венесуэлы, которую ждет скорый крах

«Куба всегда выживала благодаря Венесуэле. Теперь у них не будет ни денег, ни доходов. Я думаю, что она просто рухнет. Я не думаю, что нам нужно что-то предпринимать. Похоже, что ситуация ухудшается. Она ухудшается по всем статьям», — заявил глава Белого дома, снова добавив, что Куда проигрывает по всем статьям.