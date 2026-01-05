«Ни денег, ни доходов»: Трамп назвал следующую страну после Венесуэлы, которую ждет скорый крах

Куба всегда выживала благодаря Венесуэле. В нынешних условиях у Кубы не будет ни денег, ни доходов, и страна просто рухнет. Об этом на брифинге для журналистов на борту самолета заявил президент США Дональд Трамп.
«Куба всегда выживала благодаря Венесуэле. Теперь у них не будет ни денег, ни доходов. Я думаю, что она просто рухнет. Я не думаю, что нам нужно что-то предпринимать. Похоже, что ситуация ухудшается. Она ухудшается по всем статьям», — заявил глава Белого дома, снова добавив, что Куда проигрывает по всем статьям.
Вместе с тем, Трамп подтвердил, что при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло много кубинцев — телохранителей главы республики.
Накануне президент США Дональд Трамп после захвата лидера Венесуэлы Николаса Мадуро обратил внимание на «интересный случай» Кубы. По его словам, американские власти обсудят ситуацию в этой стране, в которой, по его мнению, люди страдают.
До этого Трамп сообщил об «успешных» ударах американских военных по Венесуэле, отметив, что Мадуро с супругой захвачен и вывезен из страны. За происходящим президент США наблюдал лично через мониторы.