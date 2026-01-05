В Иркутской области помогли найти работу 178 жителям

Государство компенсирует бизнесу часть затрат на заработную плату и страховые взносы за таких сотрудников. Для повышения эффективности программа была реформирована: шесть различных субсидий объединены в единую «мультисубсидию», что упростило для работодателей процедуру подачи документов и получения поддержки. Размер субсидии зависит от категории трудоустраиваемого гражданина. Например, при приеме на работу участника СВО компенсируются расходы на зарплату и страховые взносы в размере до 40 тысяч рублей в месяц на срок до трех месяцев.