В Иркутской области помогли найти работу 178 жителям

В 2025 году в Иркутской области завершился ведомственный проект по содействию трудоустройству отдельных категорий граждан. Как сообщили в региональном министерстве труда и занятости, в рамках программы работу получили 178 человек.
— Проект направлен на стимулирование работодателей к созданию рабочих мест для участников СВО, инвалидов, молодых специалистов и лиц, освободившихся из мест лишения свободы, — рассказывают в министерстве.
Государство компенсирует бизнесу часть затрат на заработную плату и страховые взносы за таких сотрудников. Для повышения эффективности программа была реформирована: шесть различных субсидий объединены в единую «мультисубсидию», что упростило для работодателей процедуру подачи документов и получения поддержки. Размер субсидии зависит от категории трудоустраиваемого гражданина. Например, при приеме на работу участника СВО компенсируются расходы на зарплату и страховые взносы в размере до 40 тысяч рублей в месяц на срок до трех месяцев.