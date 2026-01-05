Ричмонд
Как воронежцам провести Сочельник и Рождество

Рассказываем о самых интересных событиях.

Источник: АиФ Воронеж

6 января

Театр оперы и балета

12:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+

18:00 | Быль-колядка «Ночь перед Рождеством» | 0+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

12:00, 15:30, 19:00 | Праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» | 12+

Новый театр

12:00, 15:00 | «Йети, камера, мотор» | 6+

Театр кукол «Шут»

10:00, 13:00 | «Солнышко и снежные человечки» | 2+

Никитинский театр

11:00, 14:00 | «Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра» | 4+

18:00 | «Принц Гомбургский» | 16+

Воронежский океанариум

18:00 | Шоу «Погружение в Новый год» | 4+

Воронежская филармония

14:00 | Сказка с оркестром «Чиполлино» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских

12:00 | Новогодняя программа «Пряничная мастерская во Дворце» | 0+

16:00 | Новогодняя программа «Рождество во Дворце» | 0+

17:00 | Концерт «Органная музыка во дворце. Рождественские встречи» | 0+

Воронежский концертный зал

11:00, 14:00 | Новогодний спектакль «Сказка, которой не было» | 0+

19:00 | Спектакль «Морозко» | 6+

7 января

Театр оперы и балета

18:00 | Оперетта «Здрасьте, я Ваша тётя!» | 12+

Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова

12:00, 15:30, 19:00 | Праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» | 12+

Новый театр

12:00 | «Йети, камера, мотор» | 6+

Театр кукол «Шут»

10:00, 13:00 | «Солнышко и снежные человечки» | 2+

Никитинский театр

14:00, 18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+

Воронежская филармония

18:00 | «Встретим вместе Рождество». Ансамбль «Воронежские девчата» | 12+

Воронежский океанариум

18:00 | Шоу «Погружение в Новый год» | 4+

Воронежский концертный зал

14:00 | Новогодний спектакль «Сказка, которой не было» | 0+

19:00 | Спектакль «Запчасти для счастья» | 12+