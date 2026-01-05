Как воронежцам провести Сочельник и Рождество

6 января
Театр оперы и балета
12:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+
18:00 | Быль-колядка «Ночь перед Рождеством» | 0+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
12:00, 15:30, 19:00 | Праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» | 12+
Новый театр
12:00, 15:00 | «Йети, камера, мотор» | 6+
Театр кукол «Шут»
10:00, 13:00 | «Солнышко и снежные человечки» | 2+
Никитинский театр
11:00, 14:00 | «Домашняя елка. Новогодние истории Бродячего театра» | 4+
18:00 | «Принц Гомбургский» | 16+
Воронежский океанариум
18:00 | Шоу «Погружение в Новый год» | 4+
Воронежская филармония
14:00 | Сказка с оркестром «Чиполлино» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских
12:00 | Новогодняя программа «Пряничная мастерская во Дворце» | 0+
16:00 | Новогодняя программа «Рождество во Дворце» | 0+
17:00 | Концерт «Органная музыка во дворце. Рождественские встречи» | 0+
Воронежский концертный зал
11:00, 14:00 | Новогодний спектакль «Сказка, которой не было» | 0+
19:00 | Спектакль «Морозко» | 6+
7 января
Театр оперы и балета
18:00 | Оперетта «Здрасьте, я Ваша тётя!» | 12+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова
12:00, 15:30, 19:00 | Праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» | 12+
Новый театр
12:00 | «Йети, камера, мотор» | 6+
Театр кукол «Шут»
10:00, 13:00 | «Солнышко и снежные человечки» | 2+
Никитинский театр
14:00, 18:00 | «Двенадцатая ночь» | 12+
Воронежская филармония
18:00 | «Встретим вместе Рождество». Ансамбль «Воронежские девчата» | 12+
Воронежский океанариум
18:00 | Шоу «Погружение в Новый год» | 4+
Воронежский концертный зал
14:00 | Новогодний спектакль «Сказка, которой не было» | 0+
19:00 | Спектакль «Запчасти для счастья» | 12+