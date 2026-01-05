Девять квартир получили омские переселенцы из аварийного жилья

В Омске продолжается реализация региональной адресной программы по переселению людей из аварийного жилфонда в 2025—2026 годах. Она была утверждена постановлением правительства области от 28.08.2025 за № 435-п.
Свежий пример, о котором рассказал мэр Омска Сергей Шелест в соцсетях, это переселение жильцов части помещений в двух старых домах на улице Гризодубовой и в посёлке Волжском.
«Им вручены ключи от девяти уютных и комфортных квартир, расположенных в построенных группой компаний “Стройбетон” домах № 7, 11, 13 и 15 по 4-му Амурскому проезду», — отметил Шелест.
Всего по данной программе департамент жилищной политики купил уже 20 новых квартир для людей, ранее живших в аварийных домах.
Ранее мы сообщали, что в Омске сдали многоэтажку с футбольной площадкой на крыше.