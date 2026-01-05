Рождественские угощения: традиционные блюда на Сочельник и праздник — с рецептами

Каждое угощение на праздничном столе — это не просто еда, а настоящий символ с глубоким смыслом. В Сочельник постный ужин из 12 блюд — это картина мира и пожелание на будущий год. Кутья (сочиво) из цельных зёрен — символ бессмертия и семейного круга. Взвар (узвар) из сушёных фруктов — знак солнца, жизни и здоровья. Постные блины напоминают о тепле и свете, а грибы и рыба олицетворяют двойственность мира — земное и небесное.