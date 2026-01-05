В России появится экспресс-тест для выявления рака

В России в течение трех лет создадут экспресс-тест для обнаружения рака.
Уникальная тест-система для экспресс-диагностики онкологических заболеваний, созданная на основе ферментов морских микроорганизмов, может быть запущена в серийное производство в России в течение трех лет. Об этом рассказала директор Передовой инженерной школы Дальневосточного Федерального университета Людмила Текутьева.
«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний», — отметила Людмила Текутьева. Ее слова передает ТАСС. Разработка ведется учеными ДВФУ совместно с академическим институтом.
Она добавила, что совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии ДВО РАН ее школа нашла уникальные морские микроорганизмы и бактерии из природных источников, которые продуцируют ферменты щелочной фосфатазы, которые можно применить в тестах для экспресс-диагностики рака. По словам Текутьевой, ученые уже разработали технологию синтеза этих ферментов и создают полный производственный цикл.
В настоящее время разработка находится на этапе доклинических испытаний, которые планируется завершить в течение двух лет. После этого потребуется еще около года на клинические испытания, и технология будет предложена производителям для внедрения в практику.