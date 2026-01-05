Собянин: Началось переселение в новый дом на Родниковой улице в рамках реновации

В районе Солнцево возвели дом по программе реновации. В новостройку на Родниковой улице уже переезжают будущие жильцы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.
«Здание построили по технологии монолита. Несущий каркас — стены, перекрытия и колонны— сделан из железобетона, что позволит сохранить комфортный микроклимат внутри. Зимой там будет тепло, а летом — наоборот, прохладно. Срок службы такого дома превышает 100 лет», — написал Мэр Москвы.
При внешней отделке специалисты использовали навесную вентилируемую фасадную систему, которая обеспечит необходимую тепло- и звукоизоляцию и защитит стены от влаги. Для облицовки применили бетонную плитку с фактурой под камень, а также установили короба для кондиционеров и оформили подъезды витражным остеклением.
Во всех помещениях и местах общего пользования выполнили улучшенную отделку по стандартам программы реновации. Кроме того, в доме оборудовали восемь лифтов, а на первом этаже в будущем откроются магазины и предприятия сферы услуг. В подъезде разместили технические помещения, почтовые ящики, комнату консьержей и помещение для хранения колясок и велосипедов.
Жилой комплекс подключен к индивидуальному тепловому пункту и оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на коммунальные платежи. Кроме того, дому присвоен высокий класс энергоэффективности.
Для маломобильных жильцов и родителей с детскими колясками здесь создали безбарьерную среду. А на придомовой территории обустроили зону отдыха, спортивную и детскую площадки, установили освещение и видеокамеры для безопасности жильцов.
Новостройка расположена в районе со сложившейся инфраструктурой: для новоселов доступны школы, детские сады, поликлиники, спортивные учреждения, парки и скверы. В пешей доступности находятся станции «Боровское шоссе» Солнцевской линии метро и Новопеределкино четвертого Московского центрального диаметра.
Это уже третий дом в Солнцеве, переданный под заселение по программе реновации. Всего в районе в нее включено 43 здания, 17 из которых уже расселены или находятся в процессе расселения.
Москва продолжает реализовывать в районе программу реновации для повышения качества жизни горожан: сейчас ведется строительство еще одного жилого комплекса — на улице Матросова.
Каждый участник программы может обратиться за услугой «Помощь в переезде». В рамках нее жителям бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. В Солнцеве услугой уже воспользовались 537 переехавших семей, а всего в Москве с начала реализации программы — более 60 тысяч семей. Оставить заявку на помощь в переезде можно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению.
Всего в ЗАО в городскую программу включено 548 домов — в них проживают около 104 тысяч москвичей. В настоящее время в округе расселение затронуло более 26 тысяч человек из 181 здания, под заселение передано 48 жилых комплексов.