Собянин: Началось переселение в новый дом на Родниковой улице в рамках реновации

Каждый участник программы может обратиться за услугой «Помощь в переезде». В рамках нее жителям бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. В Солнцеве услугой уже воспользовались 537 переехавших семей, а всего в Москве с начала реализации программы — более 60 тысяч семей. Оставить заявку на помощь в переезде можно на портале mos.ru либо в центрах информирования по переселению.