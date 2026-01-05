В Башкирии свернули работу мобильных пунктов обогрева на трассах

В Башкирии спасатели свернули мобильные пункты обогрева, открытые вечером 4 января на трассах республики. Накануне вечером на республику обрушилась снежная буря, из-за чего были перекрыты некоторые участки дорог, перенесены или отменены междугородние автобусные рейсы, перенесен вылет самолетов.
Утром 5 января 2026 года все ограничения движения на дорогах сняты, в 10:00 прекратили работу мобильные пункты обогрева, которые разворачивали накануне сотрудники МЧС и госкомитета Башкирии по ЧС.
Как сообщил в своем телеграм-канале руководитель госкомитета республики по ЧМ Кирилл Первов, за время работы мобильных пунктов обогрева, спасатели помогли 15 водителям, попавшим в заносы.
На данный момент движение по дорогам республики не затруднено, но метеорологи Башгидрометцентра прогнозируют возобновление снегопада и метели к вечеру 5 января 2026 года.
