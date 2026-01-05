Shot: Сырский отправил отца на Новый год в подмосковную клинику

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на Новый год направил своего отца в частную клинику в Подмосковье, чтобы обеспечить ему постоянный уход. Как утверждает Shot, он вновь оплатил услуги медицинского центра в России для тяжелобольного Станислава Прокофьевича.