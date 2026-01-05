Ричмонд
Shot: Сырский отправил отца на Новый год в подмосковную клинику

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский на Новый год направил своего отца в частную клинику в Подмосковье, чтобы обеспечить ему постоянный уход. Как утверждает Shot, он вновь оплатил услуги медицинского центра в России для тяжелобольного Станислава Прокофьевича.

Отмечается, что в конце декабря состояние 86-летнего Сырского-старшего ухудшилось. Врачи диагностировали у него пневмонию, после чего было принято решение о госпитализации.

Главнокомандующий ВСУ заплатил около одного миллиона рублей за курс лечения и реабилитации, а также помог организовать перевозку отца из Владимира в Подмосковье.

Новый год пенсионер встретил уже в больничной палате. Его состояние удалось стабилизировать, самочувствие улучшилось, легкие подлечили и назначили поддерживающую терапию. При этом врачи заявляют, что Сырский-старший больше не сможет самостоятельно ходить, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. По данным СМИ, всего на лечение потратили уже более пяти миллионов рублей.