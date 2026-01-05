Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественный транспорт в Челябинске будет работать в ночь с 6 на 7 января

Автобусы и трамваи будут работать в Рождественскую ночь 2026 года.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске с 6 на 7 января 2026 года изменится график работы общественного транспорта — автобусы и трамваи будут работать в Рождественскую ночь. Такое поручение дал глава областного центра Алексей Лошкин.

Решение принято для удобства верующих горожан, чтобы они могли добраться домой после служб в храмах.

Автобусы будут курсировать с интервалом 30−40 минут до часа ночи 7 января по маршрутам:

№ 8 «Мамина — Академика Королева»,

№ 9 «ЧТЗ — Петра Столыпина»,

№ 18 «Завод ЛД — Автобусный парк»,

№ 24 «ЖК Ньютон — ЧМК»,

№ 71 «Петра Столыпина — ЧМК».

Два трамвайных маршрута отправятся 7 января в 03:20 и 03:35 от остановки «Цирк»:

№ 3 — в направлении своих конечных пунктов «Автовокзал» и «ЧМК»,

№ 22 — в направлении своих конечных пунктов «Чичерина» и «Чистопольская».