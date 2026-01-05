Общественный транспорт в Челябинске будет работать в ночь с 6 на 7 января

В Челябинске с 6 на 7 января 2026 года изменится график работы общественного транспорта — автобусы и трамваи будут работать в Рождественскую ночь. Такое поручение дал глава областного центра Алексей Лошкин.
Решение принято для удобства верующих горожан, чтобы они могли добраться домой после служб в храмах.
Автобусы будут курсировать с интервалом 30−40 минут до часа ночи 7 января по маршрутам:
№ 8 «Мамина — Академика Королева»,
№ 9 «ЧТЗ — Петра Столыпина»,
№ 18 «Завод ЛД — Автобусный парк»,
№ 24 «ЖК Ньютон — ЧМК»,
№ 71 «Петра Столыпина — ЧМК».
Два трамвайных маршрута отправятся 7 января в 03:20 и 03:35 от остановки «Цирк»:
№ 3 — в направлении своих конечных пунктов «Автовокзал» и «ЧМК»,
№ 22 — в направлении своих конечных пунктов «Чичерина» и «Чистопольская».