Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили в российском кабмине.
«С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности.
«Соответствующие заявки от руководителей субъектов будут направляться в Минздрав», — уточнили в правительстве.
Как напомнили в кабмине, в федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 миллиардов рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 миллиардов рублей.
Возможность федерального субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями установлена новыми положениями федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они вступают в силу с 1 января 2026 года.