Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами

Кабмин утвердил порядок субсидирования регионов лекарствами для орфанных больных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство РФ утвердило порядок субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями, сообщили в российском кабмине.

«С 2026 года регионы смогут получать федеральные средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с орфанными заболеваниями. Подписано постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что претендовать на такую поддержку смогут регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью при наличии финансовой потребности.

«Соответствующие заявки от руководителей субъектов будут направляться в Минздрав», — уточнили в правительстве.

Как напомнили в кабмине, в федеральном бюджете на эти цели в 2026 году зарезервировано 9 миллиардов рублей, в 2027 и 2028 годах — по 10 миллиардов рублей.

Возможность федерального субсидирования регионов на обеспечение лекарствами людей с редкими заболеваниями установлена новыми положениями федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Они вступают в силу с 1 января 2026 года.