Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета

Губернатор Ведерников: в Псковской области сняли ограничения на работу интернета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сняты ограничения в работе интернета, введенные в Псковской области из-за фиксации БПЛА в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

В воскресенье вечером губернатор сообщал о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета.

«Все ограничения в Псковской области сняты», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше