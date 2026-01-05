В Псковской области сняли все ограничения в работе интернета

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Сняты ограничения в работе интернета, введенные в Псковской области из-за фиксации БПЛА в соседних регионах, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В воскресенье вечером губернатор сообщал о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета.
«Все ограничения в Псковской области сняты», — написал губернатор в своем канале на платформе Max.
