В регионах УрФО ввели более девяти миллионов «квадратов» жилья за год

«В УрФО, несмотря на существующие вызовы, строительный комплекс третий год подряд преодолевает планку в девять миллионов квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Он отметил, что такие результаты позволяют выполнять задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, по повышению качества жизни уральцев.