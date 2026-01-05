В регионах УрФО ввели более девяти миллионов «квадратов» жилья за год

За 2025 год ввели в эксплуатацию 9,5 млн квадратных метров жилья.
В регионах Уральского федерального округа ввели более девяти миллионов квадратных метров жилья за 2025 год, что существенно превышает поставленные задачи. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога.
«В УрФО, несмотря на существующие вызовы, строительный комплекс третий год подряд преодолевает планку в девять миллионов квадратных метров жилья, введенных в эксплуатацию», — передает пресс-служба полпредства слова Жоги. Он отметил, что такие результаты позволяют выполнять задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, по повышению качества жизни уральцев.
На прошедший год был установлен показатель по вводу 8,9 млн «квадратов» жилья, однако, по предварительным данным, объем составил около 9,5 млн квадратных метров. Результат сопоставим с вводом жилья в 2024 году.