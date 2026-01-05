Белорусы будут отдыхать по три — четыре дня подряд несколько раз в 2026

Первые длинные выходные в новом году в Беларуси продлились с 1 по 4 января включительно. В Минтруда отметили, что следующие большие выходные ждут белорусов в апреле. В середине весны в Беларуси будут выходные длиной четыре дня подряд с 18 по 21 апреля. А рабочий понедельник, 20 апреля, будет перенесен на субботу, 25 апреля, которую придется потом отработать. Радуница во вторник, 21 апреля, — нерабочая.