Белорусы будут отдыхать по три — четыре дня подряд несколько раз в 2026

В Беларуси будут отдыхать по три — четыре дня подряд несколько раз в 2026 году. Подробнее про большие выходные и переносы рабочих дней рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
Первые длинные выходные в новом году в Беларуси продлились с 1 по 4 января включительно. В Минтруда отметили, что следующие большие выходные ждут белорусов в апреле. В середине весны в Беларуси будут выходные длиной четыре дня подряд с 18 по 21 апреля. А рабочий понедельник, 20 апреля, будет перенесен на субботу, 25 апреля, которую придется потом отработать. Радуница во вторник, 21 апреля, — нерабочая.
Всего же в 2026-м у белорусов будет 10 праздничных и нерабочих дней. В Беларуси уже отдохнули 1 и 2 января на Новый год. Затем не будут работать в стране в среду, 7 января, на Рождество Христово. Праздничным будет и воскресенье, 8 марта.
Отдыхать белорусы будут также в пятницу, 1 мая, на Праздник труда, и в субботу, 9 мая, на День Победы.
Нерабочей в Беларуси также будет пятница, 3 июля, когда празднуется День Независимости. Значит, всех ждет три выходных дня подряд.
Потом уже в субботу, 7 ноября, будет отмечаться День Октябрьской революции. И следующей зимой, в пятницу, 25 декабря, будет отмечаться католическое Рождество. То есть будет снова три выходных подряд.
Раньше еще Минтруда сказало про 12 выходных в январе и сокращенный рабочий день 6 января в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о расширении поддержки гражданам в Беларуси.