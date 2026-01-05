Фестиваль-ярмарку «АмурФест. Зима» в Хабаровске посетили уже свыше 43 тысяч человек

В Хабаровске на площади им. Ленина продолжает свою работу краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» (6+). Мероприятие реализовано при поддержке регионального правительства в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На сегодняшний день новогодний городок и ярмарку посетили уже свыше 43 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
В десяти теплых домиках-корнерах мастера декоративно-прикладного искусства и предприниматели Хабаровского края представляют гостям свою продукцию. Ярмарка объединила 43 участника. Для гостей доступны украшения, свечи ручной работы, уникальные елочные игрушки, изделия из бронзы, кожи, дерева, а также национальные сувениры коренных народов Приамурья. Еще 11 предпринимателей региона работают в зоне фудкорта, где можно найти свежую выпечку, авторские сладости, разнообразный стрит-фуд и согревающие напитки. Многие участники работают под эгидой бренда «Сделано в Хабаровском крае».
«Я на “АмурФесте” уже во второй раз, и очень рада снова здесь быть! Ярмарка в этом году просто замечательная, очень красиво все оформлено. А самое приятное — видеть, как люди искренне восхищаются кружевом, удивляются, что такое у нас в Хабаровске делают, поступают заказы. Это большая радость для мастеров», — рассказала кружевница из Хабаровска Татьяна Ушанова.
Помимо ярмарки, гости площади могут посетить праздничный новогодний городок с ледовым катком, горками и арт-объектами. Также все праздничные дни на площади звучит специальный новогодний подкаст, в котором известные артисты Хабаровского края поздравляют хабаровчан и гостей города с праздниками. Как подчеркнули в региональном министерстве культуры, довольные посетители площади — лучшая оценка проделанной работы.
Напоминаем, что фестиваль-ярмарка продолжит работу до 11 января включительно. Мастера работают с 10 до 22 часов. Также все новогодние каникулы на площади им. Ленина проходит праздничная программа с концертами, конкурсами и зимними забавами для детей и взрослых.