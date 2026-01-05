Фестиваль-ярмарку «АмурФест. Зима» в Хабаровске посетили уже свыше 43 тысяч человек

«Я на “АмурФесте” уже во второй раз, и очень рада снова здесь быть! Ярмарка в этом году просто замечательная, очень красиво все оформлено. А самое приятное — видеть, как люди искренне восхищаются кружевом, удивляются, что такое у нас в Хабаровске делают, поступают заказы. Это большая радость для мастеров», — рассказала кружевница из Хабаровска Татьяна Ушанова.