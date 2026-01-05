Отцу главкома ВСУ Сырского стало хуже: родственники снова обратились к российским врачам

Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате. Его состояние стабилизировано, лёгкие подлечили. Назначена поддерживающая терапия. Врачи прогнозируют, что он больше не сможет ходить. При этом отец главкома ВСУ уже проходил лечение в подмосковной частной клинике в 2025 году. Его выписали в начале ноября, тогда Александр Сырский оплатил счет за лечение в размере 6 млн рублей.