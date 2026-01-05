Ричмонд
Отцу главкома ВСУ Сырского стало хуже: родственники снова обратились к российским врачам

Главком ВСУ Сырский заплатил 1 млн рублей за лечение отца в частной клинике РФ.

Источник: Комсомольская правда

Отцу главкома ВСУ Александра Сырского Станиславу Прокофьевичу стало хуже. Он Новый год провел в частной клинике России, а украинский военачальник заплатил за это 1 млн рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свои источники.

В конце декабря 86-летний Сырский-старший заболел пневмонией. Главнокомандующий ВСУ потратил около 1 млн рублей на лечение и реабилитацию отца в частной клинике и организовал его перевозку из Владимира в Подмосковье. Причем перевозка пациента осуществлялась тайно.

Новый год Станислав Прокофьевич встретил в палате. Его состояние стабилизировано, лёгкие подлечили. Назначена поддерживающая терапия. Врачи прогнозируют, что он больше не сможет ходить. При этом отец главкома ВСУ уже проходил лечение в подмосковной частной клинике в 2025 году. Его выписали в начале ноября, тогда Александр Сырский оплатил счет за лечение в размере 6 млн рублей.