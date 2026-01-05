В России усложнится процедура разводов: какие нововведения планируют власти

Напомним, ранее Россия вышла на третье место в мире по числу разводов. По итогам первого полугодия 2024 года на десять новых бракосочетаний у нас в стране приходилось восемь разводов — это максимум за последние годы. Чаще в мире к 2024 году расходились только на Мальдивах и в Казахстане.