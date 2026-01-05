В России усложнится процедура разводов: какие нововведения планируют власти

Российские власти разрабатывают предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Об этом со ссылкой на утвержденный правительством план по реализации семейной и демографической политики сообщает ТАСС.
В рамках плана будут внесены изменения в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Так, в частности, предполагается на период медиации приостанавливать производства по спору, вводится проведение обязательной информационной встречи с медиатором в рамках досудебного порядка урегулирования семейных споров с участием детей. Кроме того, в стране должен появиться единый реестр медиаторов.
Другим направлением работы станет информирование россиян о возможности использовать процедуру медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам с участием детей.
Законодательная инициатива должна быть разработала в ближайшие два года — до конца 2027-го. Отвечать за подготовку будут четыре федеральных ведомства — Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин РФ.
До этого сайт KP.RU рассказал, что медиация — это способ разрешения спора с помощью нейтрального посредника, то есть специалиста, который организует переговоры. В данный момент медиация при разводе в России проводится добровольно.
Напомним, ранее Россия вышла на третье место в мире по числу разводов. По итогам первого полугодия 2024 года на десять новых бракосочетаний у нас в стране приходилось восемь разводов — это максимум за последние годы. Чаще в мире к 2024 году расходились только на Мальдивах и в Казахстане.
