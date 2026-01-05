В генконсульстве РФ в Харбине назвали причину появления очереди на границе с КНР

Напомним, к вечеру 4 января десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем. По словам одной из путешественниц, на подъезде к китайской таможне образовалась очередь из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторым гражданам пришлось ожидать более 10 часов. К утру 5 января автобусы всё-таки отправились в КНР.