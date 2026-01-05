Ричмонд
В генконсульстве РФ в Харбине назвали причину появления очереди на границе с КНР

Задержка на автомобильном пункте пропуска «Манчжурия» на российско-китайской границе возникла из-за резкого роста пассажиропотока, заявили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Харбине. Там уточнили, что 4 января вечером поступили обращения от россиян, столкнувшихся с очередью из автобусов перед китайским пограничным постом.

Источник: Life.ru

По информации властей Маньчжурии, которую передали в дипмиссии, скопление транспорта образовалось по техническим причинам, связанным с увеличением числа путешественников. Через пункт пропуска проследовали 3178 пассажиров, въезжавших в Китай, и 2716 человек, выезжавших из страны. На 5 января КПП была восстановлена в штатном режиме.

Напомним, к вечеру 4 января десятки автобусов с российскими туристами застряли на границе с Китаем. По словам одной из путешественниц, на подъезде к китайской таможне образовалась очередь из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторым гражданам пришлось ожидать более 10 часов. К утру 5 января автобусы всё-таки отправились в КНР.

