Умерла ленинградская балерина Эмма Минченок

После училища Эмму Минченок приняли в труппу Театра оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр), где она прошла путь от кордебалета до главных партий. В ее репертуаре были партии Жизели, принцессы Флорины, Катерины («Каменный цветок»), Марии («Бахчисарайский фонтан»), Жемчужины («Конек-Горбунок») и Ширин («Легенда о любви»). Также она исполняла главную партию в «Шопениане».