Предложение на высоте: под Хабаровском лыжник сделал любимой сюрприз

На горнолыжном комплексе «Хехцир» под Хабаровском произошла трогательная история, которая быстро разошлась по соцсетям. Здесь, среди зимних склонов и в движении вверх, лыжник сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на подъемнике. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Героев романтического видео зовут Регина и Иван. Молодой человек решился на важный шаг во время подъема на склон, превратив обычный спуск в момент, который запомнится на всю жизнь. Кадры с предложением были опубликованы в Telegram-канале горнолыжного комплекса и вызвали волну теплых откликов от подписчиков.
В «Хехцире» отмечают, что это место давно ассоциируется не только со скоростью и спортом, но и с яркими эмоциями. Теперь к ним добавилась еще одна история любви, а пользователи в комментариях уже шутят, что горнолыжному комплексу пора готовить подарок будущим молодоженам к свадьбе.