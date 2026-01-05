Ричмонд
Работники МЧС спасли коня, упавшего в яму с ледяной водой под Минском

Под Минском сотрудники МЧС спасли провалившегося в яму коня.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе работники МЧС спасли провалившегося в яму коня, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло вблизи деревни Сады. Хозяин коня сообщил спасателям о том, что его конь провалился в яму за деревней, и попросил о помощи.

Прибывшие по вызову спасатели использовали пожарные рукава, которыми обвязали животное, оказавшееся в глубокой яме с ледяной водой. Чтобы не травмировать жеребца, работники МЧС вручную вытащили коня на поверхность. Спасенное животное не пострадало.

