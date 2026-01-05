С погибшим в зоне СВО военнослужащим простились в Осинском районе

IrkutskMedia, 5 января. 17 декабря 2025 года в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Осинского района Дмитрий Махутов. Трагедия произошла в населенном пункте Мирное. Прощание с военнослужащим состоялось 5 января в 12:00 по адресу: село Улей, улица Осодоева, 11/1. Об этом сообщил мэр Осинского района Борис Хошхоев в своём телеграм-канале (18+).
Дмитрий Махутов родился 13 декабря 1999 года в селе Улей. Будущий военнослужащий учился в Улейской школе, закончил 9 классов. В 2018 году мужчина поступил в Боханское педагогическое училище им. Доржи Банзарова.
В декабре 2018 года Дмитрий Махутов взял академический отпуск и пошёл служить в армию на срочную службу. В 2019 году мужчина вернулся из армии в звании младший сержант с хорошей характеристикой и рекомендательным письмом.
В 2023 году Дмитрий Махутов получил образование по специальности «учитель физической культуры». 25 августа того же года мужчина подписал контракт с министерством обороны РФ.
Военнослужащий попал в десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В Угледаре Дмитрий Махутов получил ранение. После реабилитации военнослужащий перевёлся в артиллерию и был направлен в Курское направление. После освобождения Курска был направлен в Донецк, где стал командиром боевой машины.
Дмитрий Махутов был награждён тремя медалями: «За отвагу», «Участник специальной военной операции» и «320 лет Морской пехоте России».