С погибшим в зоне СВО военнослужащим простились в Осинском районе

Военнослужащий попал в десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. В Угледаре Дмитрий Махутов получил ранение. После реабилитации военнослужащий перевёлся в артиллерию и был направлен в Курское направление. После освобождения Курска был направлен в Донецк, где стал командиром боевой машины.