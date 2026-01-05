Не любит мочить лапы: колонок в Приморье обходит снег по деревянным «мостикам»

Колонок является автохтонным видом для Приморья — то есть он возник и продолжает жить именно здесь, в отличие от других животных, которые пришли в Приморье с юга или севера. Его поведение показывает, как дикие животные адаптируются к суровым условиям, используя подручные «инструменты».