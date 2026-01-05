Не любит мочить лапы: колонок в Приморье обходит снег по деревянным «мостикам»

В заповедных лесах нацпарка Приморья «Земля леопарда» заметили интересное поведение местного хищника — колонка. Этот зверь, представитель семейства куньих, продемонстрировал исключительную сообразительность: чтобы не проваливаться в снег и не мочить лапы, он воспользовался природными деревянными «мостиками». Колонок аккуратно прошел по упавшим стволам и веткам, избегая прямого контакта со снегом.
Колонок является автохтонным видом для Приморья — то есть он возник и продолжает жить именно здесь, в отличие от других животных, которые пришли в Приморье с юга или севера. Его поведение показывает, как дикие животные адаптируются к суровым условиям, используя подручные «инструменты».
Такие наблюдения важны для изучения местной фауны и подтверждают, что даже небольшие хищники способны к нестандартным решениям в повседневной жизни.