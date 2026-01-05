Западный и Центральный районы Таганрога остались без воды из-за аварии

В Таганроге временно ограничили водоснабжение в нескольких районах города из-за аварийных работ на водопроводе. Городской водоканал устраняет утечку в районе станции Марцево, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.
— В связи с проведением работ было снижено давление в трубопроводе. Это привело к временному ограничению водоснабжения в части Западного и Центрального районов; а также районов «Русское поле» и «Греческие роты», — говорится в сообщении главы города.
По ее данным, завершить аварийные работы планируют до 16:00. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.
Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).