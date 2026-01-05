Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Западный и Центральный районы Таганрога остались без воды из-за аварии

В Таганроге сразу в четырех районах пропала вода.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге временно ограничили водоснабжение в нескольких районах города из-за аварийных работ на водопроводе. Городской водоканал устраняет утечку в районе станции Марцево, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

— В связи с проведением работ было снижено давление в трубопроводе. Это привело к временному ограничению водоснабжения в части Западного и Центрального районов; а также районов «Русское поле» и «Греческие роты», — говорится в сообщении главы города.

По ее данным, завершить аварийные работы планируют до 16:00. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).