Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прав лишили 156 водителей в новогодние выходные в Иркутской области

За новогодние праздники инспекторы ДПС отстранили от управления 156 нетрезвых водителей.

Источник: Аргументы и факты

За новогодние праздники инспекторы ДПС отстранили от управления 156 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Иркутской области.

«Управление авто в состоянии опьянения влечет за собой административную ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и наложения административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Всего 112 водителей с признаками опьянения, 44 человека отказались проходить освидетельствование, 12 водителей управляли авто в состоянии опьянения повторно, 127 водителей не имели водительского удостоверения.

Если водитель управляет авто повторно в состоянии опьянения, предусмотрена уголовная ответственность.