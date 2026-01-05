Прав лишили 156 водителей в новогодние выходные в Иркутской области

За новогодние праздники инспекторы ДПС отстранили от управления 156 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Иркутской области.
«Управление авто в состоянии опьянения влечет за собой административную ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и наложения административного штрафа в размере 45 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.
Всего 112 водителей с признаками опьянения, 44 человека отказались проходить освидетельствование, 12 водителей управляли авто в состоянии опьянения повторно, 127 водителей не имели водительского удостоверения.
Если водитель управляет авто повторно в состоянии опьянения, предусмотрена уголовная ответственность.