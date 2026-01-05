44 раза за сутки: Димаш Кудайберген появился на Times Square в новогоднюю ночь

Из распространенного 5 января 2026 года релиза следует, что в новогоднюю ночь народный артист Казахстана появился на площади, где традиционно собираются десятки тысяч людей со всего мира.
«Инициаторами события стали поклонники Димаша — Dears из Нью‑Йорка и других городов США. Более 30 фанатов объединились, чтобы организовать показ экрана в дни новогодних праздников, включая саму ночь встречи Нового года».Команда Димаша Кудайбергена.
По словам организаторов, видеоролик с участием Димаша демонстрировался каждые 30 минут и появился на экране 44 раза в течение суток 31 декабря. Каждый показ длился 30 секунд.
«В официальной зоне празднования New Year’s Eve на площади в этот день находилось около 120 тыс. человек. Многие зрители занимали места за 8 часов и более, ожидая традиционного спуска новогоднего шара (ball drop). На фоне этого масштабного события появление экрана с Димашем стало особенно символичным и заметным».Команда Димаша Кудайбергена.
31 декабря 2025 года Димаш Кудайберген обратился к казахстанцам, которых поздравил с Новым годом.