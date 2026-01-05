44 раза за сутки: Димаш Кудайберген появился на Times Square в новогоднюю ночь

«В официальной зоне празднования New Year’s Eve на площади в этот день находилось около 120 тыс. человек. Многие зрители занимали места за 8 часов и более, ожидая традиционного спуска новогоднего шара (ball drop). На фоне этого масштабного события появление экрана с Димашем стало особенно символичным и заметным».Команда Димаша Кудайбергена.