История развода Акана Сатаева и Назиры Бакаевой получила продолжение в соцсетях

Назира Бакаева отметила, что этот фактор стал для нее принципиальным и сыграл значительную роль в принятии решения о расставании.
«Да, я, наверное, могу сейчас откровенно признать, что это одна из основных причин», — сказала Бакаева в интервью.
Экс-супруга Сатаева также затронула вопрос многоженства и подчеркнула, что несмотря на уважение к религиозным формам, такой формат отношений оказался для нее неприемлемым. Она заявила, что не смогла принять подобную модель брака.
Отдельно в интервью Бакаева затронула тему имущества. По ее словам, дом, который фигурирует в публичных обсуждениях, оформлен на общих детей. Она подчеркнула, что считает важным учитывать этот факт при любых изменениях в семейной жизни.
«Этот дом родовой, семейный, дом всего рода. Мы договаривались, что он должен остаться нашим детям. С бывшим супругом у нас была такая устная договоренность. Я думала, что наши дети материально защищены. Более того, я верила, что смогу в любое время приходить в этот дом, общаться с детьми, вместе отмечать семейные праздники и дни рождения. До последнего момента у меня была такая уверенность. Но после того, как в этом доме появилась новая семья, мне самой стало неудобно туда приходить», — рассказала Бакаева.
Также она отметила, что решение о том, с кем дети будут проживать, принималось совместно. По ее словам, Сатаев остается вовлеченным отцом и продолжает участвовать в воспитании детей.
В ответ на интервью Акан Сатаев опубликовал развернутое заявление в социальных сетях. Режиссер отметил, что причины развода формировались задолго до официального расставания и были связаны исключительно с личными разногласиями между супругами.
«Третьи лица не являлись причиной или поводом для развода. Мы неоднократно обсуждали это и пришли к обоюдному решению о расставании. И конечно, обсудили это с нашими детьми. Ни до развода, ни в процессе, ни после него Назира не называла причиной развода другого человека, в том числе Альмиру», — говорится в публикации.
Сатаев также сообщил, что выполнил все договоренности, связанные с разводом, продолжает оказывать финансовую поддержку и не препятствует общению детей с матерью. Он подчеркнул, что не планирует дальнейших публичных обсуждения этой темы.
«Я неоднократно предлагал Назире остаться проживать в доме вместе с детьми, однако она сама приняла решение жить отдельно. Данный дом, в любом случае, будет передан по наследству детям. Я приобрёл и передал Назире в её личную собственность трехкомнатную квартиру, выбранную ею, оставил автомобиль, а также продолжаю оказывать финансовую поддержку и выполнять свои обязательства. Дети выразили желание остаться проживать со мной», — добавил Сатаев.
Публикация интервью и ответ режиссера вызвали широкий резонанс в социальных сетях. В комментариях пользователи активно обсуждают личную сторону истории, вопросы ответственности и справедливости договоренностей.
«Он старается все красиво объяснить, красиво подать. Но ведь жизнь этой женщины оказалась перечеркнутой на самом ее пике. Тогда не стоило жениться. А теперь, когда жизнь подошла к середине, когда наступило время наслаждаться детьми и спокойствием, насколько справедливо говорить: “Мы приняли решение по обоюдному согласию, посоветовались с детьми”?».
«Назира Бакаева с детства ассоциировалась в наших сердцах с красивым произведением “Первая любовь” — образом чистоты, искренности и верности первой любви. Поэтому особенно тяжело осознавать, что сохранить верности этим ценностям вам не удалось. Так как вы публичный человек, вы ранили не просто одну женщину, а сердца миллионов из нас. К сожалению, никакие материальные блага не способны восполнить утраченную молодость».
«Как ни крути, половина жизни госпожи Назиры оказалась разрушенной. Машина, дом — что это вообще значит сегодня? Современные женщины и сами способны на все это заработать. А вот отданная половина жизни оказалась напрасной, так быть не должно», — пишут пользователи.
