История развода Акана Сатаева и Назиры Бакаевой получила продолжение в соцсетях

«Этот дом родовой, семейный, дом всего рода. Мы договаривались, что он должен остаться нашим детям. С бывшим супругом у нас была такая устная договоренность. Я думала, что наши дети материально защищены. Более того, я верила, что смогу в любое время приходить в этот дом, общаться с детьми, вместе отмечать семейные праздники и дни рождения. До последнего момента у меня была такая уверенность. Но после того, как в этом доме появилась новая семья, мне самой стало неудобно туда приходить», — рассказала Бакаева.