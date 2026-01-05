Джуринская и Хизметов отметили новоселье и встретили Новый год в таунхаусе

«Какой дом очень красивый, а самое главное — эти люди драгоценные, которые наполняют его светом и теплотой», «Молодцы, я так рада за вас! Сплоченные ребята, поддерживающие друг друга. Молодая семья, добившаяся всего трудом, верой и упорством», «Какая теплая погода у вас в доме», «Шикарно всё получилось», — отреагировали подписчики.