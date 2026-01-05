Джуринская и Хизметов отметили новоселье и встретили Новый год в таунхаусе

«С Новым годом и с новым домом нас», — отметили Данияр и Жания.
Они рассказали, как в короткие сроки закончили ремонт в новом доме. Он дался им нелегко. «Миллион исправлений, миллион переделок, миллион людей нас “кинули”», — написали актеры.
Дом стоил больших вложений, но результат порадовал всех. Гости пришли в дом с традиционным шашу и подарками. Встреча Нового года и новоселье — поводов для праздника было много, к тому же в новом доме Жании и Данияра родные провели гендер-пати.
«Какой дом очень красивый, а самое главное — эти люди драгоценные, которые наполняют его светом и теплотой», «Молодцы, я так рада за вас! Сплоченные ребята, поддерживающие друг друга. Молодая семья, добившаяся всего трудом, верой и упорством», «Какая теплая погода у вас в доме», «Шикарно всё получилось», — отреагировали подписчики.