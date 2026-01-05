В Татарстане существенно увеличили выплаты контрактникам

В Республике Татарстан бойцам СВО, служащим по контракту, повысили сумму выплат до 2,9 млн рублей. Теперь на это могут претендовать также военные, поступившие в новые войска беспилотных систем. Новые правила вступили в силу с 1 января нынешнего года.
Сумма в 2, 9 млн складывается из выплат: от республики — 2,5 млн рублей, от Минобороны РФ — 400 тыс рублей.
На повышенные выплаты могут претендовать не только будущие бойцы СВО, выполняющие задачи непосредственно на передовой. Также сумму в 2,9 млн рублей получат заключающие контракт на службу в новые войска беспилотных систем (БПС), а также новобранцы Африканского Корпуса.
Для всех категорий контрактников предусмотрена подготовка на полигонах. Что касается беспилотных систем и Африканского Корпуса, то обучение будущих бойцов будет идти не менее двух месяцев. Чтобы попасть в эти войска, нужно пройти более тщательный отбор. В Африканском Корпусе делают ставку на крепкое здоровье и боевой опыт претендентов. Войска беспилотных систем — на техническую подкованность и геймерские навыки.
В Татарстане традиционно лучшие условия для заключения контракта. Процедура оформления занимает не больше одного-двух дней. Потенциальным бойцам оплачивается проезд, проживание, питание. У них есть возможность выбрать воинскую специальность. После подписания контракта они сразу же получают единовременную выплату, необходимое обмундирование и выезжают на боевое слаживание.
Помимо финансовой помощи, контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации. Республика обеспечивает своих бойцов гуманитарной помощью: от продуктов питания до транспорта. Семьи бойцов берутся под опеку властей и получают все положенные государством льготы и массу привилегий.
