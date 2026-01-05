В Татарстане существенно увеличили выплаты контрактникам

Для всех категорий контрактников предусмотрена подготовка на полигонах. Что касается беспилотных систем и Африканского Корпуса, то обучение будущих бойцов будет идти не менее двух месяцев. Чтобы попасть в эти войска, нужно пройти более тщательный отбор. В Африканском Корпусе делают ставку на крепкое здоровье и боевой опыт претендентов. Войска беспилотных систем — на техническую подкованность и геймерские навыки.