Жители Октябрьского округа жалуются на отсутствие автобуса

С конца прошлого года прекратилось регулярное автобусное сообщения поселка Липовцы Октябрьского округа с другими муниципалитетами. Следственный комитет по Приморью инициировал проверку. Пока что людей возят частники таксисты. Но для местных жителей, многие из которых работают в соседнем Уссурийске, такие поездки «влетают в копеечку». Дорога — туда и обратно — обходится от 1100 до 3600 рублей ежедневно. Во Владивосток из Липовцов добраться значительно дороже.
Автобус — непростительная роскошь?
С незапамятных советских времен автовокзал Липовцов (касса и зал ожидания) располагался в центре посёлка, в двухэтажном здании. Утренний автобусный маршрут — до Владивостока, Уссурийска всегда пользовался спросом. Сельчане выезжали на работу, студенты — на учёбу, молодые мамочки и пенсионеры — в больницы и так далее.
Всё резко изменилось около двух лет назад. Прошли слухи, что автовокзал закрывается, так как собственник здания поднял арендную плату. Местные жители через депутатов обратились к главе округа, Александру Камленюку, с просьбой вмешаться и защитить права граждан. Была назначена встреча с собственником, тот приехал из Хабаровска, просидел у кабинета главы несколько часов, развернулся и был таков.
«Мы обращались к Камленюку с письмами протеста, собирая многочисленные подписи. Но он не реагировал. Просили — поставьте хотя бы вагончик, чтобы людей обилечивать. Через депутатов стала известна позиция окружного начальника: “Никакого автовокзала и никаких автобусов здесь не нужно!”, — делится жительница посёлка, приехавшая из Донбасса 10 лет назад, Валентина Суворова.
В итоге автовокзал ликвидирован, единственный автобус со скидкой в 50% исчез в неизвестном направлении.
Извечный русский парадокс.
Сейчас в Липовцах проживает почти 5 тысяч человек. Многие люди активного возраста работают в Уссурийске. Остались без транспорта и те, кому необходимо добраться до квалифицированных врачей в приморскую столицу.
«Личный автомобиль становится единственным выходом из ситуации. А кому не по карману — пожалуйте на такси: 3600 рублей до Уссурийска и обратно. Водители частных маршруток подняли плату до 500−550 рублей в одну сторону. При этом мест в тесном транспорте не хватает, взрослые берут детей на руки, терпят хамское отношение», — сообщают активисты села.
Средняя зарплата жителей приморской глубинки — от 30 до 50 тысяч рублей. Как минимум, её надо потратить на маршрутки и такси. Нет никаких транспортных льгот для инвалидов, участников СВО.
«После того, как муж отдал свой долг Родине, я осталась одна с тремя детьми. Нужно в больницу, приезжает такси, а детских мест не предусмотрено. Как дальше жить?!», — сетует вдова ветерана СВО Светлана.
Сегодня жителям Липовцов проще добраться до Китая, чем до Владивостока!
25 декабря 2025 года СКР по Приморскому краю подтвердил информацию об отсутствии общественного транспорта в посёлке. Речь о том, что «администрация муниципального образования существенно нарушает права и законные интересы граждан». Организована доследственная проверка.