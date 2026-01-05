Жители Октябрьского округа жалуются на отсутствие автобуса

Всё резко изменилось около двух лет назад. Прошли слухи, что автовокзал закрывается, так как собственник здания поднял арендную плату. Местные жители через депутатов обратились к главе округа, Александру Камленюку, с просьбой вмешаться и защитить права граждан. Была назначена встреча с собственником, тот приехал из Хабаровска, просидел у кабинета главы несколько часов, развернулся и был таков.