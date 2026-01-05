В Башкирии за прошлый год открыли 6 новых поликлиник и 134 ФАПа

По данным властей Башкирии в 2025 году в регионе были открыты 6 новых поликлиник и 134 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Как сообщил в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров, в рамках реализации национальных проектов, в прошлом году были благоустроены 170 территорий, отремонтированы мосты, дороги и коммунальные объекты.
Всего в Башкирии в прошлом капитально отремонтировали 35 школ и 2 детских сада, 20 объектов коммунальной инфраструктуры, 2 здания колледжей и привели в нормативное состояние 324,2 км дорог в республике и т.д.
— Всего мы вели работу по 12 новым нацпроектам. По каждому из них привлекли в республику серьезные федеральные средства, — написал в своих соцсетях глава Башкирии.
Хабиров поблагодарил за поддержку в реализации нацпроектов в Башкирии правительство и президента страны.
