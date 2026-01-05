С улиц Иркутска вывезли 1,5 тысячи тонн снега за сутки

IrkutskMedia, 5 января. В Иркутске продолжается уборка снега на дорогах, тротуарах и остановках общественного транспорта. Дорожные службы приводят в порядок территории возле храмов, а также в усиленном режиме осуществляют вывоз снега с городских улиц по поручению мэра города Руслана Болотова, сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
За прошедшие сутки с улиц Иркутска подрядчики вывезли 1,5 тысячи тонн снега.
«Такие мероприятия за ночь провели на участках улиц Розы Люксембург, Костычева, Мира, Челнокова, Маршала Конева, Ленина, Некрасова, Каландаришвили, Дзержинского, Карла Либкнехта, Партизанская, Станиславского, Степана Разина, Рабочего штаба, Тимирязева, 30-й Иркутской Дивизии, Свердлова, Донская, Советская, переулке 21-й Советский, объездной Первомайского и Университетского, Маратовском кольце и в микрорайоне Солнечный. За сутки вывезли 1500 тонн снега», — сообщил начальник производства МУП «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Остановки общественного транспорта и тротуары очищали на Маршала Конева, Профсоюзной, Генерала Доватора, Полярной, Партизанской, Сухэ-Батора, Декабрьских событий, Ширямова, Депутатской, Тимирязева, Свердлова, бульваре Рябикова, микрорайонах Юбилейный и Зеленый.
На улицах Карла Либкнехта, Партизанской, Станиславского, 5-й Армии провели грейдирование.
С помощью спецтехники рабочие расчистили тротуары от снега на Томсона, Сергеева, Якоби, Омулевского, Тимирязева, Красноказачьей, переулке Деповский.
Подметание проезжей части выполнили на улицах Рабочего штаба, Сухэ-Батора, Рабочая, Сурикова, Седова, Чкалова, Польских Повстанцев.
Подрядчики пропаривают русла рек, очищают подъезды и подходы к церквям, распределяют ПГС.
Мосты и путепроводы приводят в порядок сотрудники МУП «Служба эксплуатации мостов». Они очищают лестницы, пешеходные зоны и осуществляют вывоз снега. Такие мероприятия уже выполнены на Глазковском и Академическом мостах, путепроводе на Трактовой.
Ранее ИА IrkutskMedia писало, что с учетом обращений от жителей в Иркутске дополнительно усиливают уборку улиц в январские каникулы. По поручению мэра города Руслана Болотова основной акцент будет сделан на устранение колейности на дорогах и вывоз снега. На особом контроле также находится очистка пешеходных зон.