С улиц Иркутска вывезли 1,5 тысячи тонн снега за сутки

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что с учетом обращений от жителей в Иркутске дополнительно усиливают уборку улиц в январские каникулы. По поручению мэра города Руслана Болотова основной акцент будет сделан на устранение колейности на дорогах и вывоз снега. На особом контроле также находится очистка пешеходных зон.