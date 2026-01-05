Из Хабаровска открывают рейсы в Дананг

Дананг считается одним из наиболее перспективных курортов Вьетнама. Город известен протяжёнными пляжами и входит в число лучших мировых локаций для сёрфинга, что делает его привлекательным как для любителей спокойного отдыха, так и для поклонников активных видов спорта.