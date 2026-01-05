Из Хабаровска открывают рейсы в Дананг

Из Хабаровска в ближайшее время откроется новое международное авианаправление — прямые туристические рейсы на вьетнамский курорт Дананг. Новый маршрут расширит линейку перелётов во Вьетнам, которая уже включает Нячанг и Фукуок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Рейсы планирует выполнять авиакомпания VietJet Air, ранее запустившая перелёты из краевой столицы в другие города страны. Как сообщила член Дальневосточной региональной ассоциации туризма Валентина Асеева, полётная программа стартует 2 мая и продлится до 16 сентября. Туристам будут доступны туры продолжительностью 9 и 10 ночей.
Стоимость путёвок с включённым авиаперелётом начинается от 80 тысяч рублей на человека. Перелёты будут выполняться с технической посадкой в Ханое, продолжительность которой составит около 30 минут.
Дананг считается одним из наиболее перспективных курортов Вьетнама. Город известен протяжёнными пляжами и входит в число лучших мировых локаций для сёрфинга, что делает его привлекательным как для любителей спокойного отдыха, так и для поклонников активных видов спорта.