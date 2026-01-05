В Гомеле лабораторный комплекс продается за 9 млн рублей на жестких условиях

В Гомеле на продажу выставили крупный учебно-лабораторный корпус с жесткими условиями аукциона. Лот опубликовали на Белорусской универсальной товарной бирже.
Речь идет о лаборатории № 3 на улице Барыкина, 269. Так, в областном центре продается специализированное здание для с развитой инженерной и коммунальной инфраструктурой для образовательных или воспитательных целей.
Площадь объекта превышает 8,1 тысячи «квадратов». Корпус с этажностью от 2 до 12 этажей выполнен из панелей и кирпича и имеет пристройки. Территория облагорожена асфальтобетонным покрытием, есть тротуары, ворота, ограждения и площадка для сбора мусора. Также в лот входят тепловая сеть, канализация и водопровод, линии электропередачи и наружного освещения, ливневка, инженерное и противопожарное оборудование, гардеробные комплексы на сотни мести т.д.
При этом часть помещений корпуса уже находятся в аренде, некоторые — до 2028 года. Кроме того, установлены довольно жесткие условия для покупателя.
Подразумевается возмещение затрат на подготовку документации, выполнение текущего ремонта и благоустройство территории максимум за 18 месяцев. Также при необходимости нужно проведение реконструкции или капитального ремонта. Приобретенный объект нужно минимум два года использовать по назначению, исключая размещение ритуальных услуг.
А если условия не будут выполнены, то грозят штрафы до 50% от цены продажи и расторжение договора в судебном порядке.
Начальная стоимость объекта — свыше 9,1 миллиона белорусских рублей. Аукцион назначен на 22 января.
