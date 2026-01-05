В Гомеле лабораторный комплекс продается за 9 млн рублей на жестких условиях

Площадь объекта превышает 8,1 тысячи «квадратов». Корпус с этажностью от 2 до 12 этажей выполнен из панелей и кирпича и имеет пристройки. Территория облагорожена асфальтобетонным покрытием, есть тротуары, ворота, ограждения и площадка для сбора мусора. Также в лот входят тепловая сеть, канализация и водопровод, линии электропередачи и наружного освещения, ливневка, инженерное и противопожарное оборудование, гардеробные комплексы на сотни мести т.д.