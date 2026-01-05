ГАИ Новосибирской области предупреждает водителей об опасности на дорогах

В связи с неблагоприятными изменениями погодных условий, Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает водителей о вероятном осложнении ситуации на дорогах.
Как отмечают эксперты, выпадение осадков и снижение видимости значительно увеличивают вероятность дорожно-транспортных происшествий. По возможности, водителям рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле.
Чтобы обезопасить себя и пассажиров, водителям крайне важно тщательно контролировать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами, проявлять повышенную осторожность при совершении любых маневров, способных привести к потере управления.
Пешеходам следует проявлять максимальную бдительность при пересечении проезжей части. В условиях плохой видимости нужно обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде.
Напомним, в Новосибирской области усилили работу дорожных служб на праздники.