Переехавший в Крым из США режиссер Тремблей попросит гражданство России

По словам Тремблея, в Крыму он живет почти шесть лет и хочет остаться здесь навсегда как гражданин России, с 2025 года у него есть вид на жительство.
«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда. Поэтому намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении российского паспорта», — цитирует Тремблея РИА Новости.
По его словам, впервые в Крым он приехал в 2016 году с профессиональной целью: узнать правду о возвращении полуострова в состав России и как режиссер-документалист рассказать все, что увидел и понял сам, американцам.
«В последующие визиты я осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить», — объяснил свои устремления Тремблей.
В российском Крыму режиссер снял серию документальных фильмов о жизни на полуострове. Тремблей живет в Ялте с марта 2020-го. Является основателем и координатором организации «Друзья Крыма в США», а также волонтером в ялтинском центре «Вместе», который помогает детям и молодым людям с ограниченными возможностями.