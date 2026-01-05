Белорус судился со страховыми из-за отказа оплатить лечение в ОАЭ на $70 000

Страховые отказались возмещать белорусу лечение в ОАЭ, дело дошло до суда, рассказали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Истцом в деле стал минчанин, который во время отдыха в ОАЭ попал в больницу, где ему насчитали заплатить около 70 тысяч долларов за лечение. Белорус был дважды застрахован, но возмещать ущерб ни одна из страховых компаний не согласилась, сославшись на то, что мужчине потребовалась помощь из-за чрезмерного употребления алкоголя.
Минчанин обратился в суд. Эксперты не нашли прямой причинно-следственной связи между возможным употреблением алкоголя и заболеванием мужчины. Также и страховые не смогли предоставить доказательств, что заболевание истца связано с алкоголем или хроническими болезнями.
Суд решил взыскать с каждой страховой компании по 27 тысяч долларов за оказанные белорусу медуслуги за границей. Еще к этой сумме добавили 1000 белорусских рублей на возмещение морального вреда и понесенных минчанином расходов на оплату юристов.
