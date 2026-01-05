Белорус судился со страховыми из-за отказа оплатить лечение в ОАЭ на $70 000

Истцом в деле стал минчанин, который во время отдыха в ОАЭ попал в больницу, где ему насчитали заплатить около 70 тысяч долларов за лечение. Белорус был дважды застрахован, но возмещать ущерб ни одна из страховых компаний не согласилась, сославшись на то, что мужчине потребовалась помощь из-за чрезмерного употребления алкоголя.